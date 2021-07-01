В Комтрансе сообщили о переходе Петербурга на новую модель транспортного обслуживания в течение 4-х месяцев

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что Северная столица собирается переходить на новую модель транспортного обслуживания города. Об этом сообщил «МК в Питере».

Как сообщает Комтранс, реализация самого проекта начнется в апреле 2022 года и продлится не более четырех месяцев. Запустить новый общественный транспорт ведомство планирует за четыре месяца. К августу следующего года в Петербурге должен появиться 2801 автобус, которые жители региона смогут самостоятельно оценить. Однако представители автомобильной промышленности заявили, что транспорта может появиться почти в 2 раза больше — 4297 штук.

Также отметим, что под руководством Кирилла Полякова, главы городского Комитета по транспорту, было проведено совещание с представителями автопрома, на котором обсудили готовность к поставке в город на Неве современного транспорта.