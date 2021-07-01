На благоустройство общественных пространств Петербурга будет выделено 2,4 млрд рублей

В пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщили, что в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе планируется обустроить 42 общественных пространства.

Вопрос о благоустройстве города был рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в России, которое провел заместитель председателя правительства страны Марат Хуснуллин.

«На эти средства в 2021 году планируется благоустроить 42 общественных пространства. Из них за 30 объектов отвечают районные администрации, за 12 – комитет по благоустройству», - заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Кроме того, глава Петербурга сообщил, что на реализацию данного проекта из городского бюджета будет выделено 2,4 миллиарда рублей.