За июнь в Петербурге зафиксировали около 450 тыс. случаев превышения скорости

В последнее время автомобилисты и владельцы личного транспорта стали чаще нарушать ПДД. Так, в Смольном сообщили, что в Санкт-Петербурге за июнь было зафиксировано 446 тысяч случаев превышения скорости. Первое место по нарушениям ПДД занимают гонщики, которых камеры фотовидеофиксации заметили более 460 тысяч.

«Второе и третье место в этом антирейтинге занимают нарушения требований остановки и стоянки - 5 тысяч, и движение грузовых транспортных средств далее второй полосы - 8 тысяч», - заявили в Комитете по информации и связи.

Также стоит отметить, что с начала 2021 года всего в Петербурге было зафиксировано около 2 млн нарушений ПДД.