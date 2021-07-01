Компания «Анхель» просит суд приостановить разбирательство по трем причалам Речного вокзала

Власти Санкт-Петербурга подали кассационную жалобу в суд для выкупа трех причалов Речного вокзала. Однако Ярославская компания «Анхель» попросила суд приостановить данное разбирательство.

Организация арендует причалы с 2014 года и хочет найти компромисс для того, чтобы совместно использовать инфраструктуру порта. Отметим, что кассационный суд так или иначе должен вынести решение по искам Комитета по транспорту Северной столицы и Комитета имущественных отношений по поводу владения портов Речного вокзала.

Также стоит отметить, что Смольный не собирается отдавать порты, общей площадью в 5,6 тысяч квадратных метров, в руки частной компании. Поэтому власти Петербурга через суд пытаются помешать компании «Анхель» продолжать арендовать причалы.