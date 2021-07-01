В Петербурге пока не собираются закрывать детские лагеря

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина сообщила, что власти Северной столицы пока не собираются закрывать детские лагеря из-за высокой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Пока не планируем. Этот вопрос даже не обсуждается», — заявила заместитель губернатора Петербурга.

Сейчас родители до сих пор могут получить кэшбек на путевки в лагеря города на Неве и Ленинградской области, а также других регионов России. Отметим, что на бесплатные путевки, а также компенсацию за поездку, претендует более 110 тысяч семей.

Также напомним, что ранее, в 2020 году во время пандемии COVID-19, детские лагеря были закрыты. Сейчас их открыли, но заполняемость не должна превышать 75%.