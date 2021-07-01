Петербуржцам предоставили возможность пообщаться с Бегловым в прямом эфире

В пресс-службе администрации Санкт-Петербурга сообщили, что жителям Северной столицы дали возможность наладить прямой диалог с губернатором города Александром Бегловым.

Теперь петербуржцы смогут поговорить и задать интересующие вопросы градоначальнику просто позвонив по телефону в эфир программы «Новый взгляд с Александром Бегловым». Коммуникации с гражданами в социальных сетях по-прежнему останутся.

Отметим, что раньше жители региона могли вступить в диалог в Бегловым в ежемесячном телевизионном и еженедельном радиоформатах, а также через соцсети и электронную приемную.

Кроме того, свои личные аккаунты ведет не только глава Петербурга, но и вице-губернаторы, главы комитетов и районных администраций.