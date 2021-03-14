Блогерша рассказала о том, что на самом деле рыба-капля вовсе не уродливая

Пользовательница TikTok по имени violet развенчала миф об уродливой рыбе-капле, она же психролют. Видео с ее разъяснениями опубликовано на YouTube.

По словам блогерши, известный мем о психролюте представляет эту рыбу совершенно неправильно. На самом деле в естественной среде обитания рыба-капля выглядит совершенно иначе.

Причина различия во внешнем виде рыбы под водой и на поверхности в том, что давление в его естественной среде обитания в 120 раз выше, чем на земле.

Именно поэтому психролют превращается в бесформенную амебу.