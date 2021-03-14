"Грубые, шумные и невежливые": что о россиянах думают за границей

Мнение о россиянах в разных странах сложилось как о грубых, шумных, невежливых и даже асоциальных людях, поведал Тиссо.

Однако эти стереотипы, отметил эксперт, имеют историческое объяснение: страна долго была «замкнута в себе». Путешествовать россияне начали сравнительно недавно - только после событий начала 90-х.

Российских олигархов иностранцы считают бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов, добавил Тиссо.

Что касается общения, то о русских складывается впечатление, что если они чем-то недовольны, то дадут знать об этом окружающим, то есть они излишне прямолинейны.