Петербуржцы засняли закрытый "мост глупости"

Пользователи "ВКонтакте" разместили в фан-группе "моста глупости" фотографии перекрытого сооружения. Мост закрыт с 23 ч 13 марта до середины мая. Габариты моста за это время увеличат с 2,7 м до 4,5 м.

На подъездах к сооружению размещены знаки "Объезд". Попасть к мосту теперь смогут только пешеходы.

На днях коварный мост "поймал" 203-ю и 204-ю крупногабаритную жертву - "Газель" и фуру.

Отметим, что "ВКонтакте" существует группа, которая собирает информацию о мосте, а также ведет подсчет его "жертв", однако теперь, вероятно, новых постов об авариях уже не будет.

Несмотря на то, что на мосту были и соответствующие знаки о габаритах, и даже крупная надпись: «Газель» не проедет», за последние годы под ним застряли десятки грузовичков. Причем водители даже не могли объяснить, почему они, несмотря на предупреждение, попытались проехать. Одной «Газели» однажды все-таки повезло. Она смогла протиснуться, но ценой потери кузова.