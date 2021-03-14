Петербург в воскресенье зальет дождями, будет плюсовая температура

Воскресный день в Петербурге будет вполне весенним. Как сообщает ведущий специалисты погодного центра «Фобос» Михаил Леус, температура будет плюсовая.

Город будет во власти теплого и влажного атлантического воздуха. Будет облачно и дождливо, возможен мокрый снег.

Днем температура воздуха прогреется до +5, местами будет ветрено.

Атмосферное давление упадет ниже нормы.

Отметим, что сегодня в Северной столице отмечается последний день Масленицы. Городские гулянья пройдут во всех районах города.