После жалобы петербуржца в Полежаевском парке будут считать дятлов

В Петербурге разыщут и посчитают малого пестрого дятла, внесенного в Красную книгу нашего города. Об этом говорится в ответе вице-губернатора Николая Бондаренко Роману Орлову.

Мониторинговые работы планируется провести в весенне-летний период.

Как пояснил Бондаренко, сведения от Орлова внесены в электронную базу данных по объектам животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу Петербурга.

Согласно законодательству РФ, запрещено ухудшать среду обитания видов, занесённых в красные книги регионов, поэтому для защиты таких птиц важно найти их установить среду их обитания, чтобы взять её под охрану.