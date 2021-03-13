Режиссер театра «На Литейном» Александр Гетман скончался в Петербурге

Заслуженный деятель искусств России и режиссер театра «На Литейном» в Петербурге Александр Гетман скончался 12 марта. Об этом сообщила пресс-служба петербургского театра «ВКонтакте». На протяжении 15 лет Гетман возглавлял студию.

«Он умел увлечь весь коллектив, собрать сплоченную команду творцов, не подавлять, а вести за собой и гореть идеей. Он привлек творческую молодежь», ― вспоминают коллеги режиссера.

Начиная с 2012 года Александр Гетман занимался литературой.

По предварительной информации, прощание с 82-летним мэтром сцены пройдет в помещении морга больницы Джанелидзе, сообщил "Невским новостям" действующий худрук Театра «На Литейном» Сергей Морозов со ссылкой на слова вдовы Гетмана.