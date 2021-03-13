Петербург украсят живыми цветами к майским праздникам

Санкт-Петербург уже начал готовиться к майским праздникам - город планируют украсить по-весеннему при помощи различных цветов. Так, сообщили в Смольном. садово-парковые предприятия уже приступили к разработке цветочного оформления.

В нем планируется использовать 40 видов и сто сортов растений.

Например, на улицах появятся 560 тыс. двухлетних виол, также на клумбах появятся и долгоцветущие растения, устойчивые к холодам. Это кохия веничная, декоративная капуста, немезия, циния, гибискус клинолистный, портулак.

Также будут высажены традиционные тюльпаны - около 200 тыс., 4,2 млн летников и 33 тыс. многолетних растений. Не оставят город и без деревьев с кустарниками. Их планируется посадить несколько тысяч. Все цветы и деревья - отечественного производства. Первые посадки начнутся в апрельский месячник по благоустройству.



Активно готовятся к новому сезону и компании, которые производят производят изделия из бетона для высадки: цветочницы, тротуарную плитку и ограждения для газонов.