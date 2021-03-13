Власти РФ определили, кто из пенсионеров получит доплаты

В Минтруде РФ обозначили критерии для дополнительной выплаты к пенсиям летчиков и шахтеров. Проект постановления опубликован на портале правовых актов.

Отмечается, что в среднем среднемесячная зарплата россиян выросла на 106% в 2020 году. Поэтому Минтруд предлагает утвердить индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ за прошлый год в размере 1,06, что, в свою очередь, повлияет на размер дополнительных выплат к пенсиям летчиков и шахтеров.

Например, летчиков, вышедших на пенсию, в РФ 38 тыс., а шахтеров - почти 53 тыс. Их доплаты, в среднем, составляют 7,5 тыс. руб. и 3,4 тыс. руб. соответственно.

Работодатели в течение года уплачивают за своих сотрудников дополнительные взносы, которые потом идут на дополнительные доплаты к пенсиям, отмечает "РГ".