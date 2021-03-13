Суд в Петербурге не стал арестовывать несовершеннолетнего, обвиняемого в изнасиловании

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде запрета определённых действий в отношении несовершеннолетнего, которого обвиняют в изнасиловании 16-летней девушки.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы, запрет будет действовать до 11 мая.

Между тем, в аресте следствию было отказано.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 22 февраля произошел инцидент в квартире на Морском проспекте. По словам матери пострадавшей, трое молодых парней изнасиловали девушку, она попала в больницу.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", в конце февраля девушка пригласила знакомых отметить свой день рождения. Пострадавшая считает, что ей что-то подмешали в напиток, после чего изнасиловали.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело об этом случае в центральный аппарат СК.