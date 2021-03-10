Google оштрафовали на 3 млн руб. за запрещенные сайты в поиске

Роскомнадзор сообщает, что компания Google LLC наказана за неисполнение требований законодательства о защите граждан от зловредного контента. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Общий штраф превысил 5,2 млн руб.

Штраф был назначен мировым судьев в Таганском районе Москвы 17 декабря.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее суд Северной столицы вынес очередное решение о блокировке нескольких аниме-сериалов на сайтах.