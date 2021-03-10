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Этика Резника, Совершаева в кресле спикера и провал вакцинации чиновников: о чем пишут политические каналы Телеграм в Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Портал "Санкт-Петербург.ру" знакомит читателей с постами из политических телеграм-каналов Петербурга. Сегодня основная тема - скандал с депутатом Максимом Резником. Вчера парламентарий оказался в квартире на канале Грибоедова, где растили коноплю. В момент, когда туда нагрянули полицейские.

Ротонда приводит слова спикера Законодательного Собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Он сообщил о заседании комиссии по этике, которая всесторонне рассмотрит историю с нехорошей квартиркой и Резником. Макаров не забыл повторить предупреждающую фразу: "Не надо шарахаться по сомнительным местам"!

Авторы АНП говорят о некоем опросе, который они будто бы провели среди 300 чиновников Петербурга. И никто из них (а речь идет об Адмиралтейском, Петроградском и Центральном районах) не привился от коронавируса. По данным канала, вакцинация хорошо идет только в Комитете по здравоохранению (ну это, понятно) и среди чиновников Калининского района. В остальных ведомствах кабинетные работники, вероятно не очень то и стремятся к вакцинации.

Протопроедр размышляет на тему, кто может занять место спикера ЗакСобрания вместо Вячеслава Макарова. Авторы называют две вероятные кандидатуры: вице-губернатора Александра Бельского и заместителя полпреда СЗФО Любовь Совершаеву. Разумеется, все это подается как одна из концепций, которую якобы в настоящий момент рассматривают в Кремле. Все это очень сильно замешано на конспирологии, но выглядит любопытно.

В последние дни заметно оживились петербургские каналы, которые пишут про политику.  Вообще, случай появления Резника на плантации конопли дал им пищу для рассуждений. Правда пишут все примерно одно и то же. Интересно, сколько еще таких разоблачений готовит для нас эта избирательная компания? Прочитаем в Телеграм.

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