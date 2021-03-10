Жителям Ленобласти пообещали -33 градуса в ночь на четверг

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщает, что в Ленинградской области температура опустится до -23...-33 градусов в ночное время - в зависимости от района. Также ожидается переменная облачность и местами снег.

Днем в четверг будет намного теплее – до -8.

Ветер будет юго-восточным, южным – от 3 до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет понижаться, уточнили синоптики.

Водителям Ленобласти посоветовали проявлять бдительность и осторожность, поскольку на дорогах ожидается гололедица.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по данным синоптиков, это будут последние заморозки в марте. Дальше петербуржцев ожидает только потепление. Впрочем, наступление настоящей весны, скорее всего, произойдет в апреле.