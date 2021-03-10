Петербуржцам советуют перестать кормить голубей

В Комитете по природопользованию Санкт-Петербурга объяснили, почему нельзя кормить голубей и ворон на улицах Северной столице.



Кормление птиц в одних и тех же местах вызывает загрязнение территории и дисбаланс в регуляции популяции и нарушает природные механизмы.



С начала зимы горожане не раз жаловались на агрессивное поведение птиц и порчу ими имущества.

Гнезда ворон на территории школ и детсадов могут быть опасны для детей, так как вороны нападают на тех, кто кажется им представляющим угрозу потомству.

Численность гнездовий планируют сократить, убирая съедобные для птиц отбросы с улиц, а также обрезая удобные для гнезд ветки с деревьев.