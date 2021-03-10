В Петербурге решили запретить еще больше аниме

Еще ряд ссылок на японские анимационные фильмы запретил Московский районный суд Петербурга. Сайтам придется удалить мультфильмы "Загадка дьявола", "Класс убийц" и "Токийский гуль". Причина для удаления, по мнению суда, - потенциально вредный для несовершеннолетних контент, сообщает "Интерфакс".

Эксперты пришли к выводу, что ряд японских аниме стирают границы между добром и злом, демонстрируют насилие, размывают гендерные роли, склоняют несовершеннолетних зрителей к суициду и негативно влияют на их психику.

Ранее петербургские суды уже запретили десятки аниме-сериалов.