Комиссия по этике ЗакСа рассмотрит вопрос с задержанием Резника

Комиссия по этике петербургского Законодательного собрания рассмотрит инцидент с участием депутата Максима Резника, который произошел 9 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили "Невские новости", депутатам ЗакСа запретили комментировать происшествие. Такое указание поступило по внутреннему чату от главы управления по информации и общественным связям Елены Гаврищук, которая подчиняется спикеру парламента.

Как писал Санкт-Петербург.ру, накануне правоохранители проводили обыск в квартире на канале Грибоедова. Там, по данным полиции, находилась нарколаборатория.

СМИ сообщили, что в квартире находился депутат Максим Резник. По некоторым данным, он был задержан и допрошен.

Сам Резник заявил, что его не задерживали и он пребывал на своем рабочем месте - в Законодательном Собрании Петербурга. По его словам, обыск действительно проходил в квартире одного из его родственников, но самого парламентария не задерживали.