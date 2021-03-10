Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в Москве

Народная артистка РСФСР композитор, пианистка и певица Людмила Лядова умерла на 96-м году жизни в московской больнице. Об этом сообила бывшая администратор Лядовой Галина Горбенко, сообщает РИА Новости.

Артистку госпитализировали в конце февраля с коронавирусом. 28 февраля она попала в реанимацию. Спасти Лядову не удалось.

Прощание пройдёт 13 марта в Московском доме композиторов. Будет похоронена на Новодевичьем кладбище.



Артистка выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Её песни исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие.