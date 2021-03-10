Петербургские ночные морозы установили полувековой рекорд

Ночь на 10 марта стала самой холодной в Санкт-Петербурге за последние 50 лет. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

В городе температура опускалась до -20,3 градусов. По словам синоптика, таких морозов в этот день не было последние 50 лет.

В Лодейном Поле (Ленинградская область) температура воздуха опустилась до -36 градусов.

Ночь на 11 марта в Петербурге также будет морозной. Ожидается понижение температуры до -20 градусов.

Впрочем, по данным синоптиков, морозы продлятся лишь пару дней, а уже с выходных в Северной столице начнет теплеть.