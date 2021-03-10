СМИ: В Петербурге задержан экс-совладелец Spar

ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети супермаркетов Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по городу.

Экс-совладельца сети Spar, а также еще двух топ-менеджеров подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка.

Накануне задержания было проведено около 30 обысков в квартирах сотрудников.

Само уголовное дело возбудили в декабре 2020 года.