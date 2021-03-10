Главный синоптик Петербурга пообещал, что сильные морозы продержатся недолго

Март в Петербурге в этом году ожидается достаточно теплый. Об этом сообщил "ПД" главный синоптик Петербурга Александр Колесов, добавив, что ничего экстремального пока не происходит, а морозы, резко ударившие по городу, продержатся лишь пару дней.

10 марта днем все еще будет морозно, до -14 градусов в городе. Ночью в среду снова ожидается ниже -20 градусов, а уже днем температура составит около -10.

Колесов объяснил резкое похолодание сменой воздушных масс. По его словам, в пятницу придет циклон, юго-западный ветер усилится, пойдет небольшой снег. Со следующей недели погода станет с небольшим плюсом днем и минусом ночью.

Синоптик напомнил, что морозная погода для начала марта – нормальное явление. Потепление петербуржцам можно ждать с середины месяца.