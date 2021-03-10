В Петербурге появятся новые электробусы к Чемпионату Европы

Власти Петербурга закупят к Чемпионату Европы новые электробусы и трамваи. Как сообщил глава комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков в эфире телеканала "78", это будет безопасный, экологичный и комфортный транспорт, который оснащается системами GLONASS.

Также идет активная работа по борьбе с нелегальными перевозчиками, чтобы обезопасить футбольных фанатов, рассказал Поляков.

По его словам, для удобства болельщиков, на сайте общественного транспорта Северной столицы есть возможность в режиме реального времени ознакомиться с движением городского транспорта и проложить наиболее эффективный маршрут.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ЧЕ-2021 пройдет в июне-июле. Турнир был перенесен с прошлого года из-за пандемии коронавируса. Матчи примут 12 городов, включая Петербург.