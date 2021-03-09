Известная писательница Татьяна Полякова скончалась

Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире на 62-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее персональный менеджер Валерия Сергеева.

Полякова болела, онкология.

Сергеева отметила, что прощание с автором состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре во Владимире.

Также менеджер рассказала, что новый, 95-й, роман писательницы "Особняк с выходом в астрал" выйдет из печати в конце марта 2021 года.

Полякова была звездой авантюрного детектива. Она постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий. По ее книгам сняты несколько фильмов и сериалов.