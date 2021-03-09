Для петербургских бездомных собирают блины

Представители благотворительной организации «Ночлежка» запустили сбор блинов для бездомных.

Продукты в «Ночлежку» можно приносить «самые разные». «Сладкие и сытные, толстые и тонкие, с начинкой и пустые, с дырочками и без них, в любом количестве», – сказали в пресс-службе организации.

Масленичное угощение принимают в приюте на Боровой улице, дом 112.

Блины можно сдать до 14 марта (в масленичную неделю) и позже с 10 до 22 каждый день.