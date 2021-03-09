Власти решили закрасить десятки граффити в центре Петербурга

Петербургские власти решили закрасить 93 граффити, уродующих фасады в центре Северной столицы. Работу по розыску некрасивых муралов провела администрация Центрального района. Все здания принадлежат предприятиям, требования о закраске им уже направлены.

В пресс-службе администрации района уточнили, что также проверка выявила неисправные водосточные системы. Например, претензию получило руководство ЖКС №2.

Отмечается, что Коломенская улица является проблемной зоной. Там закраска граффити продолжится после потепления.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в наш город пришли серьезные заморозки. По данным синоптиков, ночью температура может опускаться до -20 градусов.