Петербургский суд оштрафовал "ВКонтакте" на 1,5 млн

Суд в Петербурге оштрафовал соцсеть "ВКонтакте" за невыполнение требования Роскомнадзора удалить в течение суток материалы с призывами к участию в несанкционированных акциях. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, руководство "ВК" понесет наказание в виде штрафа в 1,5 млн руб.

Отмечается, что Роскомнадзор 22 января направил уведомление ООО "ВКонтакте" о необходимости удаления информации с призывом к участию петербуржцев в акции. Однако информацию не удалили за сутки.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 23 января 2021 года в нашем городе и в других российских городах состоялась несогласованная акция. После еще двух акций в суды были направлены протоколы против ряда соцсетей из-за размещенных там призывов приходить на незаконные митинги-прогулки.