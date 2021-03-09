Из Петербурга увезли более 137 тыс. кубометров снега

За минувшую неделю с улиц Петербурга вывезли более 137 тыс. кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству, смые масштабные работы пришлись на праздничные выходные, 7 и 8 марта, когда на город обрушились снегопады.

За два дня дорожники собрали свыше 43 тыс. кубометров снега.

В уборке принимали участие сотни спецмашин и дворников. Работы велись и по ночам.

Как писал Санкт-Петербург.ру, теперь в наш город пришло резкое похолодание. Ночью температура опустилась до -20, а в ночь на среду обещают до -22. Днем будет немного теплее, но все же морозно: во вторник -7...-11 градусов, в среду - -10...-14.