Татьяна Черниговская отказалась переходить на работу из СПбГУ в другой вуз

Директор Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяна Черниговская останется преподавать в вузе. Она решила не переходить в новый университет, который создадут на основе факультета свободных наук и искусств, пишет ТАСС.

Идею выделения факультета в отдельный университет инициировало правительство и ученый совет СПбГУ поддержал инициативу.

Комментируя грядущие изменения, Черниговская отметила, что не рассматривала идею перехода в новый вуз и желает остаться в экосистеме старого. Разработанные ею программы также останутся программами главного СПбГУ.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса учителей школ, проведенного союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций", Черниговская признана самой влиятельной женщиной в сфере образования.