В воскресенье петербуржцам пообещали метель и ветер

В воскресенье, 7 марта, петербуржцев ожидает сильный снег и метель. Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывистый западный ветер будет дуть со скоростью 18 м/с. Снегопад и метель ожидаются в ночь на 7 марта и во второй половине дня воскресенья.

Особую осторожность нужно будет соблюдать водителям, так как на дорогах будет скользко, могут также образоваться снежные заносы.

Автомобилистам советуют не планировать дальних поездок, а также объезжать шаткие конструкции и не парковаться под деревьями.

Усиление ветра ожидается уже сегодня.

Для Ленобласти объявлено штормовое предупреждение.