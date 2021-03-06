В Кремле опровергли информацию о новом повышении пенсионного возраста

В России не стоит на повестке дня вопрос о возможном повышении пенсионного возраста. Об этом сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявление депутата от КПРФ Валерия Рашкина неверно. Вопрос о повышении возраста выхода на пенсию не стоит.

Рашкин заявил URA.RU, что однократным поднятием пенсионного возраста в РФ не ограничатся. По его мнению, аналогичное предложение будет выдвинуто уже в 2022 году.

Напомним, последний раз возраст выхода на пенсию повышали в 2018 году. До 60 лет для женщин и до 65 для мужчин.