Коронавирус закрыл более 1,3 тыс. петербургских кафе и ресторанов

За прошлый год в Петербурге закрылись 1,3 тыс. предприятий общественного питания. По данным компании СПАРК, в 2019 году показатель составил 1105 заведений.

Большинство владельцев заведений, которым пришлось закрыться, сообщают о том, что пандемия так или иначе отразилась на ситуации, пишет АБН. Кому-то пришлось закрыться из-за невозможности платить аренду, кому-то - после запрета на ночную работу.

Были и бизнесмены, кто запустил проекты в течение года, однако вскоре закрылись. Они заявили, что потерпели наудачу в том числе из-за неправильных расчетов.

В то же время, вместе с увеличившимся числом закрывшихся баров, выросло количество действующих в Петербурге алкогольных лицензий.

Специалисты отмечают, что тенденция продолжилась и в этом году. В январе рынок покинули уже 447 предприятий. Это в 4 раза больше, чем за январь 2019 года.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение запретить общепиту работать по ночам, а на новогодние праздники 4 суток работать было вообще нельзя. Предприниматели обращались в Смольный с требованием возместить убытки или смягчить ограничения. Однако администрация не пошла на такие меры.