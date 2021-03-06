В Петербурге обнаружили более сотни нелегальных мигрантов

В Невском районе провели профилактический рейд и выявили 11 квартир, где массово проживают мигранты. Всего проверка затронула более 3 тысяч квартир, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Около 70 полицейских прошли по району 4 марта. Они проверяли законность сдаваемых в аренду квартир, а также легальность нахождения в них жильцов. Сомнения вызвали около 130 арендованных жилплощадей. По результатам проверки выявили сто иностранцев, находящихся в Петербурге без регистрации.

Кроме того, полицейские установили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан в двух квартирах на проспекте Солидарности и проспекте Большевиков.