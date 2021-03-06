Супруг Водяновой показал фото с ней из постели

Муж модели и актрисы Натальи Водяновой французский бизнесмен Антуан Арно поделился совместным снимком с супругой. Это редкость для "Инстаграма" бизнесмена - обычно он ревностно охраняет свою частную жизнь.

В конце февраля Водянова отмечала день рождения. В этот день миллиардер опубликовал в сторис несколько фотографий модели в разных ситуациях: за ужином, на отдыхе, а также на постели вместе с сыном. Арно указал, что ему не верится, что Водяновой исполнилось 39, она выглядит намного моложе.

Всемирно известная супермодель Наталья Водянова и миллиардер вместе с 2011 года. Они растят пятерых детей: двоих сыновей и дочь от бывшего мужа Водяновой Джастина Портмана, а также двоих общих детей.