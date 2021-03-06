Главу ТСЖ посадили под домашний арест после отключения света в детсаду

Председателю товарищества собственников жилья «Шевченко 4» в Василеостровском районе избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Поводом послужило самовольное отключение коммунальных услуг в частном детском саду "Изюминка".

Источник в правоохранительных органах сообщил 78.ru, что электричество, вода и тепло пропали во всем доме, где находится детский сад.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 1 марта без отопления, света и воды оставили воспитанников дошкольного учреждения на улице Шевченко, 2А. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, глава ТСЖ подвергла опасности жизнь и здоровье детей.