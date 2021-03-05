Россиянам отключат домашний интернет

Операторы фиксированного беспроводного доступа в интернет отключат сети в ближайшие дни. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.

Операторы объясняют сложившуюся ситуацию окончанием действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) от 10 марта 2011 года.

Те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики, пояснил один из собеседников издания.

Между тем, директор департамента Минцифры России Андрей Канцуров заявил, что ГКРЧ в ближайшее время продлит операторам связи заканчивающиеся разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета. Так что абонентам можно не опасаться отключений.

По его словам, отключения могут коснуться лишь нескольких тысяч россиян - из-за замены оборудования операторами.