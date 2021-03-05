Россиянки рассказали, что хотят на 8 Марта

Россиянок в преддверии 8 Марта спросили, что бы они хотели получить в качестве подарка и какие презенты они считают бесполезными. Исследователи Superjob выяснили, что ответы на два вопроса совпадают.

Так, 22% дам сообщили, что лучший подарок - цветы, а 15% считают их самым бесполезным подарком. Те, кто не хотят получить цветы, считают, что это неразумная трата денег, или букеты были не слишком хорошими.

5% женщин не хотят получать кухонные предметы, вроде сковородок и кастрюль. 4% не любят дешевую косметику, духи и средства ухода за телом. Такое же число респонденток не хотят получать сладкое.

Однако треть россиянок никогда не получали бесполезных подарков.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, почему сильно выросли цены на цветы перед праздником. Она объяснила это тем, что российские цветоводы находятся не в равных условиях с зарубежными поставщиками. Так, для отечественных производителей НДС был повышен на 10%, до 20%, тогда как иностранцы идут на льготных условиях.