В центре Петербурга станет больше автобусов

С 9 марта «Пассажиравтотранс» увеличит число автобусов на маршрутах, соединяющих Московский и Фрунзенский районы с центром Петербурга. Об этом сообщается на сайте компании.

Например, увеличивается число автобусов №141, который ходит до Московского вокзала. В будни будет +4 автобуса, а в выходные - +2. На маршруте будет работать столько же транспорта, сколько и до коронавирусного карантина.

Также два дополнительных автобуса по будням выйдут на маршрут №3.

Как писал Санкт-Петербург.ру, с начала весны на 8 маршрутов вывели 39 дополнительных автобусов.