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В Петербурге вскрыли сеть высокопоставленных "троллепутатов"

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© Фото: Балтфото

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По данным "Канала 78", атаки народных избранников были организованы в общем чате парламента.

В петербургском парламенте обнаружили  "троллей", мешающих работе городских СМИ. Об этом пишет телеканал "78", который уже три месяца не допускают в Заксобрание, а также проводят против издания настоящую "тролль-кампанию" в сети.

Тогда, пару месяцев назад, ведущий «Недели в Петербурге» Игорь Максименко зачитал несколько лотов с сайта Госзакупок. После этого петербургский парламент самоизолировался от телеканала, а депутатs стали массово участвовать в организованных информационных кампаниях в соцсетях.

По данным источника 78.ru, 3 марта в седьмом часу вечера в закрытом чате депутатов петербургского парламента от «Единой России» появилась следующая запись: «! Добрый день, оперативная задача! Необходимо разместить на странице депутата собственный уникальный пост о справедливости решения Октябрьского суда в отказе удовлетворения иска телеканала 78 к Законодательному Собранию. Ниже отправляю тезисы для публикации, их необходимо изменить. ! Пост должен быть авторским».

В письме уточняются тезисы, среди которых "решение суда справедливо", а также "заксобрание соблюдает все законы".

По подсчетам издания, уже более 20 депутатов последовали указанию и разместили соответствующие записи, впрочем, не всем удалось переписать текст своими словами.

«Существуют правила аккредитации журналистов, и они одинаковы для всех. Решение суда подтвердило невозможность иного — частного подхода. Закон един для всех!» — написала Мария Щербакова на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

«Решение суда означает, что правила аккредитации едины для всех без исключения журналистов. Считаю это решение абсолютно правильным», — уверен Евгений Никольский.

Издание приводит и другие очень похожие примеры.

Некоторые народные избранники отказались превращаться в "троллепутатов". Например, один из них, вопреки техзаданию, опубликовал на своей страничке ссылку на публикацию 78.ru по другой теме.

Один из депутатов записал видеообращение, согласно которому выходит, что руководство парламента недовольно информационной политикой канала и пытается "надавить на телеканал, чтобы повлиять на его контент".

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