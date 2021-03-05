В Петербурге возобновляется прокат электросамокатов

Компании по прoкату самокатов в Петербурге планируют возобновить работу в конце марта. Как пишет АБН, об этом сообщили представители сервисов ZEVS и Whoosh. А «Молния» планирует вернуться к работе в апреле.

В Whoosh собираются расширить парк электромашин и самокаты можно будет брать на прокат в разных районах города.

В ZEVS планируют увеличить модельный ряд, добавив сидячие самокаты.

При этом петербуржцы уже начали звонить прокатчикам с желанием воспользоваться их услугами.

Как писал Санкт-Петербург.ру, пока синоптики обещают жителям Северной столицы возвращение морозов. Оттепель, вероятно, наступит в городе во второй половине марта. На этих выходных, по данным метеорологов, может пройти обильный снегопад, а температура будет держаться на уверенном минусе.