Регистрацию в российских аэропортах могут сделать платной

Компания «Аэрофлот» направила в Минтранс инициативу о введении платной регистрации на рейсы в аэропортах. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на два источника.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин отметил, что все больше пассажиров пользуется онлайн-регистрацией. По его словам, исключение платы за регистрацию из стоимости авиабилета позволит снизить тариф и даст выбор между онлайн-регистрацией и платным оформлением в аэропорту.

Он добавил, что эта инициатива направлена на пассажиров лоукостеров, для которых важно любое снижение тарифа.

Росавиация, рассмотрев предложение, указала на социальные риски предлагаемой меры.

В Минтрансе сообщили, что не принимали пока никаких решений.