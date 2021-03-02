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Who is Юлия Смирнова, кто забрал полномочия Елина и почему молчит Резник: о чём пишет политический Телеграм Петербурга

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© Фото: Балтфото

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В Смольном сегодня перестановки.  Замечательное событие, которое не обошло стороной авторов политических телеграм-каналов Петербурга. Продолжаем знакомить наших читателей с выдержками из "инсайдов" популярного мессенджера.

Ротонда сегодня пишет про новую главу комитета по информатизации и связи Петербурга. Его возглавила Юлия Смирнова. Авторки канала - Ксения Клочкова и Мария Карпенко журят коллег, которые перепутали Смирнову с ее тезками. Новая председатель не работала в подведе "цифрового комитета". Как уточняют в "Ротонде", она являлась советницей губернатора Петербурга Александра Беглова по IT. Кроме того,  Смирнова занималась ситуационным центром и писала аналитические записки для губернатора. Собеседники канала говорят, что нынешний цифровой вице-губернатора Станислав Казарин, на место которого и пришла Смирнова, вероятно очень хотел поставить туда своего человека. Однако, возможно "ему не дали".

"Записки Декабриста" сегодня рассказывают грустную историю о полномочиях ушедшего поднимать космическое направление S7 Евгения Елина. По словам авторов канала, его обязанности поделили между другими вице-губернаторами -  Максимом Соколовым и Эдуардом Батановым. Им отошли основные полномочия Елина. Однако, дела связанные с комитетом по делам Арктики и ГАТИ будто бы отошли Владимиру Княгинину и Николаю Бондаренко соответственно. Когда в городе появится человек на место ушедшего высокопоставленного чиновника, авторы не сообщают.

Смоляк сегодня публикует информацию о том, что следом за депутатом Андреем Анохиным в поддержку телеканала "78" выступили деятели культуры - Максим Леонидов и Виктор Тихомиров. Телеканал сейчас находится на острие противостояния со спикером Законодательного собрания Вячеславом Макаровым. Но и это еще не все - за журналистов вступилась вся фракция КПРФ в парламенте. Однако же Смоляк делает выводы о том, что для полноценного шага поддержки этого мало. И бросает камень в огород штатной оппозиции ЗакСа (таковыми считают Максима Резника и Бориса Вишневского. Они-то как раз в эту борьбу вступать не очень спешат.

Сегодняшние посты создают сразу несколько интриг. Кто из общественных деятелей также вступится за журналистов и кто встанет на место Елина? Увы, но ни один из петербургских политических каналов не делает по этому поводу никаких предположений.

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