РЖД выписали штраф за самовольный ремонт Витебского вокзала

ОАО «РЖД» получило штраф по делу о самовольном ремонте в вестибюле Витебского вокзала. Как рассказали в пресс-службе Смольного, истцом выступил КГИОП. По итогам заседания ответчику назначен штраф в 200 тыс. руб.

Инспекторы комитета обнаружили нарушение в здании вокзала в декабре. Оказалось, что в конструкцию потолка вестибюля вмонтирована дюжина профилей для гипсокартона, а в помещении размещены строительные леса.

Отмечается, что разрешения на работы комитет не выдавал и документы не согласовывал.

В комитете подчеркнули, что потолок - также часть охраняемого памятника культуры. Поэтому установленные панели требуют убрать. Это дело будет рассматриваться в другом суде отдельно.