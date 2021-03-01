Петербуржцы заметили упитанную нерпу на льду Невы в центре города

В акватории Санкт-Петербурга внимательные горожане заметила нерпу. Пост о госте Северной столицы размещен на странице «Фонда друзей балтийской нерпы» «ВКонтакте».

Минувшим утром ластоногий отдыхал на льдине в самом центре Петербурга.

Волонтеры рассказали, что животное было взрослым и здоровым.



"Что-то нерпы в город к нам зачастили, уже почти каждый год кто-нибудь из них живет в центре", — отметили горожане.

Активисты, шутя, надеются, что нерпы приживутся в Петербурге и будут радовать туристов.