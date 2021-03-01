По факту смерти экс-солистки Little Big в Петербурге начали проверку

Петербургские следователи организовали проверку после того, как экс-участница Little Big Анна Кастельянос была найдена мертвой в своей квартире. Об этом РБК сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по связям со СМИ Сергей Капитонов.

По его словам, будет проведена экспертиза, чтобы установить обстоятельства и причину смерти.

Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник сообщил, что по результатам вскрытия артистка скончалась из-за кардиомиопатии (хроническое изменение сердечной мышцы — прим.). Известно, что артистка имела третью группу инвалидности.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Кастельянос обнаружили волонтеры, которые навещали ее, так как в последнее время она не выходила из дома из-за болей в спине.