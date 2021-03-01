Профессора из Петербурга заподозрили в попытке реабилитации нацизма

Прокуратура Ленобласти в ходе проверки установила, что профессор ряда вузов Санкт-Петербурга Владимир Матвеев реабилитировал нацизм, отрицая существование Холокоста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Профессор сделал это в публичном выступлении в конце января.

По данным прокуроров, преподаватель отрицал факты, установленные приговором международного военного трибунала, что может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

Отметим, что Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ) уволил Матвеева за его слова о Холокосте.

Профессору 65 лет, он родился в Луге. Матвеев - доктор технических наук, доктор философии, кандидат экономических наук, работает в сфере образования более 30 лет. Преподавал в РАНХиГС и СПбГЭУ.