Три кота получили "работу" в театрах и парке Петербурга

Республика кошек нашла трем животны новое место жительства и работы. Их посетят в Молодежном театре на Фонтанке, Театре эстрады им. Райкина и ЦПКиО им. Кирова. Торжественное мероприятия передачи животных прошло 1 марта, в день кошек, в "Республике котов" на Литейном проспекте.

Сообщается, что животные привиты и стерилизованы.

Кот Яша, которому три года, отправится в театр эстрады. Худрук Театра эстрады имени Аркадия Райкина Юрий Гальцев отметил, что научит кота шутить. Имена двух других кошек - Фиона и Бетти.

Всех усатых занесут в специальную книгу учета эрмитажных котов. Ее дубликат передали Борису Пиотровскому.